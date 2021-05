Inter-Udinese: per Sensi problema all’adduttore destro. Sostituito da Eriksen

Il centrocampista italiano è stato sostituito da Conte prima della fine del primo tempo per quello che è sembrato un risentimento

Un problema muscolare probabilmente e ci sarà da capire l'entità del problema perché, anche se l'Inter da domani sarà in vacanza, per il centrocampista italiano c'è stata la chiamata della Nazionale Italiana per Euro2020. Mancini lo aspetta. Conte ha dovuto sostituire il giocatore per un risentimento muscolare all’adduttore destro. Al 36esimo del primo tempo al suo posto è entrato Eriksen. Il danese ha segnato il gol del 2 a 0 su punizione.