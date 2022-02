Cassano: “Sensi ora è il centrocampista italiano più forte. Ha solo un punto debole”

Antonio Cassano elogia Stefano Sensi, centrocampista di proprietà dell’Inter ora in prestito alla Sampdoria

Antonio Cassano elogia Stefano Sensi, centrocampista di proprietà dell’Inter in prestito alla Sampdoria. Ecco le sue parole a Il Secolo XIX: “Per me in questo momento è il centrocampista italiano più forte, qualitativamente e anche di idee. Un calciatore sensazionale. Da top club. Mi aveva colpito quando ancora giocava nel Cesena. Poi nel Sassuolo e nell'Inter è esploso. Per me è meglio di Locatelli, di Verratti, di Jorginho e se fossi Mancini non avrei dubbi e ci punterei pesantemente. Deve essere una colonna della Nazionale dei prossimi anni. Il suo punto debole fino a oggi è stato solamente uno, quello fisico. È stato molto penalizzato dagli infortuni”.