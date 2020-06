Sensi vuole riconquistare l’Inter: “Manca sempre meno”

Era partito alla grande, poi gli infortuni – a partire da quello rimediato nella gara con la Juve – hanno condizionato il resto della sua stagione. Il coronavirus ha stoppato il campionato e ha azzerato ogni considerazione. Si riparte ora e anche Stefano Sensi ha la possibilità di riconquistare il suo spazio nell’Inter. Lui ed Eriksen sono chiamati a mettere in difficoltà Conte nelle scelte e a dare il loro contributo fino alla fine della stagione. Ci sono ancora obiettivi da inseguire e c’è tanta voglia di riprendere a correre dietro ad un pallone. “Manca sempre meno”, scrive Sensi sui social postando una foto che lo ritrae in mezzo al campo. Il suo posto, dove vuole tornare a stare. In pochi minuti più di 17mila like fa capire che tanti tifosi lo aspettano.