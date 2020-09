Sabatini: “Si parla poco di Sensi. Rende meglio in estate, in inverno va in difficoltà”

Sandro Sabatini, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha speso parole di elogio per Stefano Sensi, entrato in campo nella ripresa in occasione di Inter-Fiorentina e protagonista di una buonissima prestazione: “Sensi? Se ne parla poco perché gioca poco ed ha subìto tanti infortuni. È molto bravo d’estate sui campi buoni e molto più in difficoltà d’inverno nei campi pesanti. 5 cambi? Aiutano chi ha le rose più ampie, ma non sempre le sostituzioni migliorano le squadre, vedi Vlahovic con l’Inter“.