Repubblica – Sensi, il modo migliore per ritornare in Nazionale. Barella? Nettamente il più…

Positive le prove dei calciatori dell’Inter impegnati con la Nazionale Italiana nella sfida di Nations League con la Bosnia. Sensi firma la rete del pari, Barella è il migliore tra gli ‘Azzurri’ di Roberto Mancini.

Il quotidiano Repubblica giudica da 6,5 la prova dell’ex centrocampista del Sassuolo, autore del gol che ha portato il risultato sul definitivo 1-1: “Sarebbe più Verratti che Jorginho, e si adatta. In una ripresa coraggiosa, riporta a galla Mancini col gol: il modo migliore per il ritorno in azzurro, 12 mesi dopo“. Addirittura 7 per Barella: “Sarà che non ha avuto il tempo di godersi le vacanze, visto che solo due settimane fa era in campo per la finale europea con l’Inter. Nettamente il più elettrico“.