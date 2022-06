Inter, oggi la risposta di Sensi. GdS: “Può diventare il cervello del Monza”

Il Monza accelera per Stefano Sensi . Dopo il colloquio di lunedì a casa dell'amministratore delegato Adriano Galliani , il centrocampista marchigiano deve dare una risposta al club brianzolo, che ha già in mano l’accordo con l’Inter per un prestito secco.

"C’è fiducia? In casa Monza è una parola che non amano, preferiscono la concretezza di un sì o di un no - scrive La Gazzetta dello Sport -. Però il moderato ottimismo sì, filtra quello nell’attesa della risposta definitiva. In caso di risposta positiva Sensi diventerebbe il cervello della squadra di Giovanni Stroppa".