Sensi, alla Samp anche per la Nazionale: “Mancini lo ha chiamato per dirgli…”

A gennaio, Sensi ha lasciato l'Inter per giocare con maggior continuità e riconquistare anche la Nazionale: ecco la chiamata del ct

Sabato scorso non è passata inosservata la presenza di Roberto Mancini a Genova per Sampdoria-Juventus. Gli occhi del commissario tecnico della Nazionale erano soprattutto su Stefano Sensi, centrocampista di proprietà dell'Inter che ha scelto di trasferirsi a Genova a gennaio. Domani Mancini diramerà le sue convocazioni, e probabilmente ci sarà anche Sensi. Secondo Il Secolo XIX, il numero 5 blucerchiato avrebbe già ricevuto una telefonata di preavviso da parte del Mancio e sarebbe pronto a tornare in Nazionale a distanza di quasi un anno. Il suo ultimo gettone infatti risale al 31 marzo 2021.