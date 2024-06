Il centrocampista lascerà l'Inter avendo il contratto in scadenza al 30 giugno ma potrebbe rimanere in Serie A con la neopromossa

Tra i giocatori, in scadenza di contratto, che saluteranno l'Inter dopo il 30 giugno c'è anche Stefano Sensi. Il centrocampista non ha trovato spazio in questa stagione e valuta le possibili opzioni , tra le quali anche la permanenza in Serie A.