Sky – Sensi, fuori per precauzione? Problema al polpaccio già superato

Le novità sulle condizioni del centrocampista nerazzurro, ora impegnato con la Nazionale del ct Roberto Mancini

Le ultimissime sulle condizioni di Stefano Sensi direttamente dal ritiro della Nazionale del ct Mancini. Come riportato da Sky Sport, il giocatore dell'Inter ha avuto un fastidio al polpaccio nei giorni scorsi, ma l'ha già superato e oggi ha svolto la rifinitura con il gruppo. Nel caso in cui non dovesse giocare, sarebbe solo una scelta precauzionale per preservare il centrocampista nerazzurro.