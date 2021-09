Sky – Inter, recupero di Sensi con estrema cautela: quando può rientrare

Gli aggiornamenti di Sky Sport sulle condizioni del centrocampista nerazzurro, che si è fermato ieri contro la Samp

Le sensazioni sui tempi di recupero di Stefano Sensi dopo l’infortunio accusato ieri contro la Samp e gli esami di oggi. Come riportato da Sky Sport, dopo la distrazione al legamento collaterale mediale, per Sensi è “previsto uno stop di alcune settimane per l'azzurro, che potrebbe rientrare il 16 ottobre per Lazio-Inter, al termine della prossima sosta per le nazionali. Ma il recupero procederà con estrema cautela, anche per via dei problemi avuti dall'ex Sassuolo nelle ultime stagioni”.