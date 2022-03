Sensi: “Sampdoria grande squadra, qui sono felice e rifarei questa scelta. Mancini…”

Grazie alla continuità ritrovata alla Sampdoria, Stefano Sensi ha riassaporato il gusto della convocazione in Nazionale

Grazie alla continuità ritrovata alla Sampdoria, Stefano Sensi ha riassaporato il gusto della convocazione in Nazionale. Roberto Mancini, infatti, ha convocato il centrocampista di proprietà dell'Inter per i playoff Mondiali. Normale la soddisfazione per il calciatore che, intervenuto a Sky Sport, ha detto:

"La posizione in classifica non è quella che ci aspettavamo, ma sono contento e rifarei questa scelta. Sono in una grande squadra e sono felice. Tutti mi hanno dato una buona parola per la Sampdoria e mi hanno invitato a venire. Io la mia scelta l'avevo già fatto e sentire certe parole da Mancini, Giampaolo e gli altri è stato solo un incentivo in più".