Sensi di nuovo KO, riscatto in discussione? Sport Mediaset: “Ecco cosa farà l’Inter”

Stefano Sensi non sarà a disposizione per la sfida dell’Inter contro la Sampdoria. Il centrocampista nerazzurro, come si evince dal comunicato ufficiale del club, ha accusato una distrazione al bicipite femorale destro e sarà valutato nella prossima settimana. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, però, non è da escludere che l’accordo con il Sassuolo per il riscatto possa essere in bilico: “Nelle prossime ore si sapranno i tempi di recupero, ma anche la società farà delle valutazioni sul suo riscatto dal club neroverde”.