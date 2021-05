Inter, con la Roma Conte punta al 15. Chance per Sensi dall’inizio, Sanchez confermato

Antonio Conte festeggia il traguardo delle 100 partite da allenatore dell'Inter. E questa sera, contro la Roma, proverà a fare 15

Antonio Conte festeggia il traguardo delle 100 partite da allenatore dell'Inter. E questa sera, contro la Roma, proverà a fare 15, dopo aver fatto 14: l'obiettivo è infatti vincere e allungare la striscia di vittorie consecutive in casa per chiudere in bellezza la stagione dopo il titolo tanto atteso e conquistato.