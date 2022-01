Sky – Sensi alla Sampdoria, ci siamo: ha già scelto il numero di maglia

È in via di definizione la trattativa tra Sampdoria e Inter per il trasferimento in prestito fino a giugno di Stefano Sensi.

È in via di definizione la trattativa tra Sampdoria e Inter per il trasferimento in prestito fino a giugno di Stefano Sensi. Dopo giorni di riflessione, si va ormai verso la chiusura che per Sky Sport può arrivare già domani. Tanto che Sensi ha già scelto il numero di maglia che indosserà alla Samp: sarà il 12, proprio come all'Inter. Operazione in chiusura, mancano gli ultimissimi dettagli.