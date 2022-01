Sensi vuole la Samp, l’Inter frena. Risposta attesa tra lunedì e martedì

Il centrocampista dell'Inter vorrebbe andare in prestito per giocare di più, il club nerazzurro vuole sapere quanto starà fuori Correa

"I nerazzurri hanno chiesto qualche altro giorno di tempo alla Sampdoria prima di dare il via libera a Sensi. Una risposta è attesa fra lunedì e martedì, giusto per avere prima il modo di valutare nel migliore dei modi le condizioni di Correa, infortunatosi nella partita di Coppa Italia contro l’Empoli. Samp tuttavia fiduciosa perché il giocatore non ha cambiato idea: vuole partire in cerca di più minutaggio", spiega Sky Sport.