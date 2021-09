Sensi e Sanchez in gruppo, l’Inter aspetta i 4 sudamericani: quando rientrano

Gli aggiornamenti da Sky Sport dopo l'allenamento svolto oggi dalla squadra di Simone Inzaghi verso la Samp

Qui Inter, si avvicina la Sampdoria e arrivano importanti novità da Appiano Gentile. Tra chi è già tornato dalle nazionali e chi ancora no, ma non soltanto. Oggi Simone Inzaghi ha ritrovato tutti i giocatori reduci da impegni europei, tra cui Bastoni e Barella visto che Sensi era rientrato già ieri dopo il forfait con la Lituania per il fastidio al polpaccio. Come riferito da Sky Sport, si sono allenati tutti, incluso Sensi che sta bene e può giocare alle spalle di Dzeko in attacco. Anche Sanchez ha lavorato in gruppo, la sua condizione cresce e aumentano le chance che sia convocato per la Sampdoria.