Paventi (Sky): “Inter, Satriano bravo ma serve esperienza. Sensi? Se sta bene…”

L'attaccante ha colpito i tifosi nella pre-season ma il club è orientata a fargli fare esperienza prima di puntare su di lui. Si valuta il centrocampista italiano

Eva A. Provenzano

Cosa manca all'Inter in vista della nuova stagione e su cosa stanno lavorando i dirigenti nerazzurri. Innanzitutto sulle corsie esterne. A sinistra è atteso il rientro di Perisic e Dimarco per ora sta convincendo. A destra D'Ambrosio viene visto come secondo di de Vrij e c'è Darmian. Ma lì è stato ceduto Hakimi. Su quel lato Marotta ed Ausilio lavorano per dare più garanzie ad Inzaghi.

Per quanto riguarda l'attacco, ha spiegato Andrea Paventi: "Satriano ha grandi prospettive, è bravo. Inzaghi lo sa ma ha detto che il ragazzo deve essere aiutato a crescere. Ma probabilmente un'esperienza maggiore gli permetterebbe di avere più minutaggio di quello avuto da Pinamonti ed Esposito nelle ultime due annate. Sicuramente ha tutto per poter far bene. Sa fare gol, è bravo di testa, è bravo a difendere la palla, può migliorare di sponda. Ma deve maturare con l'esperienza. In attacco un giocatore manca sicuramente".

E bisogna poi vedere, valutare come sta Sensi. Perché se il calciatore italiano sta bene con Calhanoglu possono ovviare all'assenza, sicura per almeno il 2021, di Eriksen in mezzo al campo.

(Fonte: SS24)