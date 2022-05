Sensi, stagione finita o no dopo l’infortunio? Le sensazioni dopo gli esami

Brutte notizie per Stefano Sensi, centrocampista di proprietà dell’Inter ora in prestito alla Sampdoria

Brutte notizie per Stefano Sensi, centrocampista di proprietà dell’Inter ora in prestito alla Sampdoria. Come svela oggi Il Secolo XIX, “gli esami hanno confermato le sensazioni negative della vigilia, cioè una lesione all’adduttore della coscia destra per Sensi, che si era fermato in allenamento martedì. Per lui stagione verosimilmente terminata nel derby con un bilancio complessivo di 11 presenze e 1 gol, al Sassuolo”, si legge.