Sensi scrive ai tifosi, i compagni dell’Inter lo sostengono: Nainggolan ha una certezza

Stefano Sensi ha rotto il silenzio e sui social ha raccontato il momento difficile, che sta attraversando. Lontano dal campo. Per un giocatore è sempre difficile affrontare ripetuti infortuni e gestire il recupero. E di un Sensi al 100%, questa Inter avrebbe – ora più che mai – tremendamente bisogno. Il post del centrocampista ha raccolto tanti consensi da parte dei tifosi, ma anche grande sostegno da parte dei suoi compagni di squadra. Radja Nainggolan ha una certezza: “Dai che ci siamo, Ste'”. Anche D’Ambrosio si è fatto sentire con un “forza campione”. Messaggi di incoraggiamento sono arrivati anche da parte di Valentino Lazaro, che segue sempre con affetto i suoi (per ora) ex compagni e infine da Lautaro Martinez che con un “vamos loquito” gli ha fatto sentire il suo appoggio.