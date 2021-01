Sky – Inter, le condizioni di Sensi: a Firenze un piccolo spavento. Ora Conte vuole…

Antonio Conte si gode Nicolò Barella e Arturo Vidal dopo la grandissima prova contro la Juventus e attende Stefano Sensi. L’allenatore dell’Inter non vede l’ora di poter contare sull’ex centrocampista dal Sassuolo, che quando è stato utilizzato ha dimostrato di poter recitare il ruolo di protagonista e incidere.

Sky Sport fa il punto sulle condizioni fisiche di Sensi, che doveva giocare titolare nella sfida di Coppa Italia valida per gli ottavi di finale al ‘Franchi‘ contro la Fiorentina e vinta ai tempi supplementari con un gol al 119′ di Lukaku ma si è fermato a pochi minuti dal calcio d’inizio: “Sensi sta bene, si aspetta solo di rivederlo in campo. A Firenze si è trattato di un piccolo spavento per il calciatore stesso: dal punta di vista della sicurezza deve ritrovare qualcosina. Conte lo aspetta e vuole inserirlo: difficile dal 1′ minuto ma più probabilmente con qualche spezzone nel corso dei prossimi match”.