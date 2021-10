Centrocampo, spiraglio Sensi: “Sosta a pennello, Stefano vuole smentire gli scettici”

Dopo l'ennesimo infortunio, Stefano Sensi non vede l'ora di tornare definitivamente in campo e lasciarsi i guai fisici alle spalle

"Ora Stefano sta lavorando verso un nuovo tentativo di ripartenza. La sosta cade a pennello per ritrovare la condizione. Poi starà anche a staff medico e Inzaghi capire quando riproporlo. In una mediana in cui mancano certezze nella mezzala sinistra il vero Sensi sarebbe una manna. Perché Eriksen non c'è più, Calha sembra essersi spento, Vecino e Vidal non trovano continuità, Gagliardini aspetta l'occasione. Proprio quelle zolle del centrocampo calpestava Stefano quando estraeva conigli dal cilindro col primo Conte (...). Poi la luce si è spenta, per tornare solo intermittente come un faro. Ora tocca a lui smentire gli scettici".