Sensi: “Con la Samp con determinazione in campo. In Nazionale conterà la vittoria”

Il centrocampista ha parlato del momento della squadra blucerchiata prima della gara col Venezia e ha parlato del ritorno in Nazionale

«Partita delicatissima col Venezia e poi per l'Italia? Non la chiamo responsabilità. Sono partite non decisive ma importante, ma sarà importante entrare in campo con determinazione. Quella con la Nazionale sarà decisiva e sarà importante vincere». Stefano Sensi, a Skysport, prima della partita della Samp contro il Venezia ha parlato del campionato dei blucerchiati e anche del suo ritorno in Nazionale. Mancini lo ha convocato per le partite dei play-off che saranno da vincere per la qualificazione ai Mondiali del 2022. Poi ha anche aggiunto, rispetto alla sua avventura attuale in campionato con i blucerchiati: