Sconcerti: “Sentimento Milan”. Ferri: “Anche l’Inter lo ha”. Ordine: “Propaganda interista”

A Pressing è nata una discussione tra l'editorialista e l'ex nerazzurro nella quale è intervenuto anche il giornalista di nota fede milanista

Eva A. Provenzano

Ieri sera a Pressing si è discusso della lotta per lo scudetto tra Inter e Milan. E una frase di Sconcerti ha fatto nascere una discussione accesa tra Franco Ordine e Riccardo Ferri. L'editorialista ha detto la sua: «L’Inter è più forte, il Milan ha qualcosa di più, che qui abbiamo chiamato personalità, ma secondo me è sentimento. Un sentimento da vecchia squadra che non vedo più in giro. L'ingresso in campo di Maldini, non lo vedo nell’Inter questo sentimento. Mai visto Marotta scendere in campo ad abbracciare l’allenatore. Non deve essere per forza abituale, ma quell'entusiasmo dà l'idea di sentimento. Maldini ha lasciato le tribuna dell’Olimpico, cosa non semplice, per abbracciare Pioli…».

Ferri, ex nerazzurro, ha replicato: «Io ho visto delle coppie abbracciarsi e non volersi bene». «Ma questo è un problema tuo ha risposto a sua volta». L'ex Inter ha continuato: «No, non è un problema mio e non generale. Se stai alludendo al fatto che io non possa volere bene non è così. Ho abbracciato e voluto bene anche io».

A quel punto il giornalista ha aggiunto: «Non è l'abbraccio, è lo scendere in campo per andare ad abbracciare l'allenatore con quell'enfasi, mi dà personalmente, mi dà l'immagine della competitività di una squadra di amici che sanno di fare qualcosa di diverso e ne hanno profonda coscienza. Io non ho detto che l'Inter non ha sentimento ma che non ha forse bisogno di averne».

L'ex difensore ha risposto così: «Non voglio essere blasfemo. Ma anche del Milan di Sacchi dicevano che erano tutti molto amici, ma io sapevo che non erano mai andati a cena insieme a mangiare l'uno con l'altro. A San Siro vado spesso e secondo me c'è grande sentimento anche nel mondo nerazzurro. Non lo dico perché ho giocato nell'Inter e ho affetto particolare per i colori nerazzurri. La differenza è che Maldini è stato un ex giocatore ed è sceso in campo per quello. Per me Inter e Milan sono due squadre solide perché la solidità parte dalla società».

«Non mi interessa parlare tra tifosi», le parole di Sconcerti. «Non parlo di tifosi, ma da addetto ai lavori. Sono stato in campo e in tribuna, la mia impressione è quella che mi viene dal vedere l'Inter e il Milan», ha spiegato l'ex calciatore.

A quel punto ha chiesto parola Franco Ordine a difesa di quanto detto da Sconcerti e rivolgendosi all'ex interista: «Il ragionamento di Sconcerti è più alto, legato alle qualità morali del Milan, ma per evitare che Ferri e tutta la propaganda interista insorgano stanotte sui social, diciamo che anche l’Inter ha sentimento… così uno a uno e non se ne parla più. L'Inter ha sentimento, stai sereno e tranquillo. Non puoi trattare così un ragionamento molto alto fatto da Sconcerti. Se non ci arrivi chiedi spiegazioni».

L'ex calciatore nerazzurro a quel punto ha replicato: «Io sono intervenuto in maniera molto corretta e mi spiace tu la veda in maniera diversa. Ho detto il mio pensiero nella massima educazione. Non serve a Sconcerti che tu faccia da paciere, non fare l'educatore per me».

