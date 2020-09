Inter, la serata dei nerazzurri in Nations League: pari Eriksen, male Brozovic e Perisic

Ultimi appuntamenti prima del rientro ad Appiano Gentile per i Nazionali nerazzurri impegnati nella UEFA Nations League.

Pareggio a reti inviolate per la Danimarca di Christian Eriksen, in campo per tutta la durata del match contro l’Inghilterra, 2^ giornata del Gruppo B.

Non bastano invece alla Croazia i gol di Lovren e Brekalo per strappare un risultato positivo in casa della Francia: 90′ per Marcelo Brozovic e 66′ per Ivan Perisic nella 2^ giornata del Gruppo C terminata con il risultato di 4-2 in favore della Nazionale di Deschamps.

(Fonte: Inter.it)