UFFICIALE / Dopo Kolarov, tre giocatori della Serbia e un fisioterapista positivi al covid19

Dopo il caso di Kolarov sono tre i giocatori della Nazionale serba risultati positivi al coronavirus prima della gara con la Russia. Si tratta di Sergej Milinković – Savić, Darko Lazović e Đorđe Nikolić. Insieme a loro, anche un fisioterapista è positivo al covid19, come comunica la federazione. Per quanto riguarda gli altri componenti della Nazionale e dello staff professionale, i risultati sono negativi. Il giocatore nerazzurro era risultato positivo al virus quando è rientrato alla Pinetina ed ha effettuato i test di routine.

“Come nel caso di Luka Milivojevic, lo staff medico della Federcalcio serba ha agito immediatamente in conformità con le misure e i protocolli dell’UEFA e del governo serbo in modo che tutti e quattro i componenti del gruppo squadra lasciassero il Centro Sportivo di Stara Pazova e saranno in isolamento”, si legge in una nota.