Serena: “Sarà campionato particolare. I calciatori che andranno in Qatar…”

Intervistato dal Corriere di Bologna, Aldo Serena ha parlato del campionato che sta per iniziare. Un campionato diverso da tutti gli altri per via del Mondiale in Qatar che inizierà a novembre. "Molto particolare, unico nel suo genere. I calciatori che andranno in Qatar potrebbero prestare attenzione a non farsi male e anche sul piano atletico ci sarà un surplus di sforzo e lavoro per chi sarà al Mondiale, mentre altri giocheranno amichevoli che non sono però paragonabili alle gare ufficiali: sarà un’annata complicata soprattutto per i preparatori atletici dei club".