Serena: “Hakimi? Ma dove lo trovi un altro così?”, Frosio: “Divento matto quando Conte…”

Aldo Serena ha evidenziato l’importanza di avere in rosa un giocatore come Achraf Hakimi sottolineando come il giocatore vada preservato nel suo istinto, senza obblighi ipertattici. Con questa affermazione si è detto d’accordo Alex Frosio, giornalista della Rosea, che ha voluto aggiungere: “Bravo Aldo. Io divento matto quando sento Conte dire “deve migliorare la fase difensiva”. Forse, ma questo è un cavallo da far correre”. Serena ha concluso: “Ma dove lo trovi un altro così. Ti fa vincere le partite da solo se gli lasci la mente libera e l’istinto a disposizione”.