Serena: “Hakimi da salvaguardare come specie protetta. E c’è un grosso obbligo”

“2-2, sfida nella sfida molto attesa a tutta velocità: Spinazzola/Hakimi. + Hakimi, giocatore da salvaguardare come una specie protetta.Obbligo di non snaturarlo, con informazioni e obblighi ipertattici, ma aiutarlo a liberare il suo istinto ancora di più in fase offensiva”. Così Aldo Serena, ex centravanti dell’Inter, su Twitter, in merito all’ottima prestazione dell’esterno marocchino contro la Roma. L’ex Dortmund ha infatti realizzato una rete meravigliosa regalando il temporaneo vantaggio ai nerazzurri.