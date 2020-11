Serena: “Inter ibrido difficile da capire, è emotivamente instabile: squadra ambigua come…”

Aldo Serena, ex calciatore dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del quotidiano Repubblica. L’ex attaccante e opinionista ha espresso un parere sulla Serie A, che vede tante squadre raccolte in pochi punti e in lotta per il vertice: “Campionato atipico, anomalo, dipende ovviamente dal virus. Però è un torneo intrigante, con questo Sassuolo incredibile, con Milan e Napoli secondo me fortissime.

Dopo 9 anni di assoluto dominio juventino, un po’ di varietà non guasterebbe“.

L’ex nerazzurro ha parlato anche dell’Inter di Antonio Conte, reduce dal 4-2 in rimonta sul Torino: “Un ibrido difficile da capire, emotivamente instabile. La definirei una squadra ambigua come la partita contro il Toro”.