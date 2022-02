Serena: “Inter più completa, ma non imbattibile. Al Milan conviene…”

Le considerazioni dell’ex attaccante nerazzurro e rossonero a proposito del duello tra le due in campionato

Aldo Serena, doppio ex di Inter e Milan, ha parlato ai microfoni di Milannews.it dell’ultimo turno di campionato e della lotta tra le due ai vertici di classifica.

Serena, l’ultima giornata per il Milan è più un’occasione persa o uno scampato pericolo?

“Sicuramente i rimpianti possono emergere ma in fondo lasciano il tempo che trovano. L’eredità che si porta dietro l’ultima giornata è che l’Inter non è più imbattibile. Anche la formazione di Simone Inzaghi può perdere punti, terreno e allo stesso tempo ha rivitalizzato le sue avversarie che pur non vincendo – Milan e Napoli – sono lì”.