E’ finita amaramente l’esperienza in Champions League dell’Inter. Lo 0-0 dei nerazzurri contro lo Shakhtar è stato fatale per la squadra di Conte. Questo il pensiero postato su Twitter da Aldo Serena: “Una vittoria su 6 partite nel girone. Giusto non passare. Primo tempo discreto dell’Inter. Ripresa con ansia, non rabbia, senza determinazione nel fare la giocata. Solo gli ultimi 10 minuti fatti sui nervi e con i cambi c’è stata la sensazione di potercela fare”.