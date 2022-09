Serena: “Inzaghi, disastrosi i due cambi a Udine. Ha messo i giocatori in una condizione…”

Intervistato da Repubblica, Aldo Serena parla del momento difficile che stanno attraversando Juventus e Inter. "La Juve sembra avere perso i suoi valori: intensità, tenacia, amore per la battaglia, coraggio anche nella fatica estrema. Con Sarri e Pirlo cercava un gioco più europeo. Il ritorno di Allegri dimostra che il club è in mezzo al guado e non sa dove andare. È vero che non ha la squadra al completo, ma non può essere una scusa".