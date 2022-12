Serena: “Caso Juve? Valutazione sbagliata di conti post acquisto Ronaldo”

«Ho giocato nella Juve e quella società era seria ed organizzata. Avevo giocato in diversi club ma non avevo mai trovato prima una società con pochi punti di riferimento ma attivi ed immediati, che risolvevano i problemi in quattro e quattro otto. Mi sono trovato benissimo. Credo che nell'ultimo periodo si sia arrivati ad una valutazione errata dei conti societari per l'acquisto di Ronaldo. Probabilmente con quell'esborso si pensava di rientrare tranquillamente invece si sono accumulati dei debiti difficilmente ripagabili a breve tempo», ha sottolineato l'ex calciatore.