Serena: “Lautaro? Con Dzeko non è come con Lukaku. Lui e Sanchez insoddisfatti”

L'ex attaccante dell'Inter parla delle difficoltà in fase realizzativa che stanno incontrando i nerazzurri

L'attacco migliore della Serie A finito nel mirino della critica: è quanto sta accadendo in casa Inter. Dzeko, Lautaro e Sanchez stanno attraversando un periodo complicato sotto porta, e questa difficoltà realizzativa è stata uno dei rimpianti maggiori della recente sfida di Champions League contro il Liverpool. A tal proposito il Corriere della Sera ha interpellato Aldo Serena: "Con Lukaku si alternava nella posizione di centrale, Dzeko occupa quello spazio, costringendo Lautaro a coprire zone più esterne. Si nota una certa insoddisfazione da parte di Sanchez e di Lautaro. Il cileno reclama più spazio, non perde occasione di sottolinearlo, l'argentino a ogni sostituzione sbuffa e si mostra insofferente. Un attaccante quando è nervoso non riesce mai a far bene. L'Inter sviluppa un volume di gioco importante e non riesce a tradurlo in gol".