Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ex attaccante di Inter, Milan e Juventus, Aldo Serena, ha parlato di Romelu Lukaku e ha analizzato la prima stagione in nerazzurro dell’attaccante belga e le prospettive in vista del nuovo campionato di Serie A, che prenderà il via sabato: “Si è preso la titolarità di capitano dell’Inter anche se non ha la fascia. È il punto di riferimento tecnico e morale e si trova in totale sintonia con Conte. Si ripeterà“.