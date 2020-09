Serena: “Matthaus non era proprio un ‘10’. Quando giocava contro Maradona…”

Si discute in queste ore sui social dei numeri 10 più forti di sempre. Ognuno ha la sua classifica, composta dagli elementi che magari gli hanno fatto più battere il cuore. Tra questi molti inseriscono anche Lothar Matthaus, sul quale si è espresso anche Aldo Serena: “Lothar aveva il numero,ma non era proprio un 10.Era un interno di centrocampo. Sapeva fare tutto ed aveva un cambio di passo unico.Quando incontravamo il Napoli lui voleva stare vicino a Maradona per marcarlo anche se il Trap gli diceva di stare più alto“.