Serena: “All’inizio non ero contento di cambiare squadra, ma l’Inter mi dava continuamente…”

Aldo Serena si è raccontato in una lunga intervista a Repubblica, nella quale si è aperto su tanti argomenti con estrema sincerità. L’ex giocatore di Inter, Juventus e Milan ha spiegato la difficoltà di dover cambiare maglia, squadra e… tifosi: “Sensazioni da interista quando ho giocato nel Milan e nella Juve? All’inizio, non ero contento. Fosse stato per me, sarei rimasto sempre all’Inter, ma mi davano continuamente in prestito. Ho giocato un derby con addosso la maglia del Milan, e dopo venti giorni ero di nuovo in ritiro con i nerazzurri. Sono sceso in campo col Toro contro la Juve, e dopo tre settimane sono passato in bianconero. Arrivai a pensare che fosse il mio destino e lo accettai”.

Tifosi molto affezionati, con qualche eccezione… “Quasi ovunque, direi. Al Toro, purtroppo, a un grande amore è seguita anche tanta rabbia. Non mi hanno mai perdonato il passaggio alla Juventus. Ancora qualche anno fa ero allo stadio Olimpico di Torino per una telecronaca e ho dovuto correre per evitare un paio di torinisti a cui non era ancora passata”.