Inter, Serena svela il regalo di Pellegrini ai calciatori della stagione ’90/’91

Aldo Serena, ex attaccante dell'Inter, ha mostrato sui social il regalo fatto dall'allora presidente Pellegrini ai componenti della squadra della stagione 1990/91, conclusa con la vittoria della Coppa Uefa e con un campionato di vertice: "In ritardo di un anno per il Covid, il Presidente Pellegrini ha organizzato un cena a casa sua per il trentennale di quella stagione. Ecco la medaglia che ci ha donato".