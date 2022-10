Serena: “Inter, la rimonta è possibile. Ma da qui in avanti serve la perfezione”

«La rimonta dell’Inter in campionato è possibile. Ma la strada è stretta, è bene chiarirlo. Perché da qui in avanti servirà praticamente la perfezione. Servirà fare tutto bene e sarà necessario che gli altri sbaglino, nello specifico il Napoli, che fin qui ha mostrato una vivacità meravigliosa e un gioco splendido. Però siamo dentro una stagione anomala, nessuno può sapere con certezza che campionato sarà da gennaio in avanti. L’Inter deve crederci, per come la vedo io non è giusto tagliar fuori neppure la Juve da questi ragionamenti. I nerazzurri hanno il dovere di guardare in alto. Però hanno bisogno di ritrovare una compattezza difensiva e mettere in campionato la stessa mentalità vista in Europa. E poi vincere gli scontri diretti, che possono accorciare la classifica».