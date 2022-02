Aldo Serena: “Vedi il risultato e pensi: li hanno tritati. E invece no. Ahi Bastoni che…”

Il focus dell'ex giocatore nerazzurro sulla sconfitta dell'Inter in Champions League

Aldo Serena, ex nerazzurro, ha commentato sui social la partita persa dall'Inter in Champions League contro il Liverpool. Con un rimprovero all'indirizzo di Alessandro Bastoni: "Vedi il risultato e pensi: li hanno tritati. Vedi la partita e pensi che l’Inter poteva vincerla. Ahi,ahi Bastoni. Si perde la marcatura su Firmino e tutto cambia. Fosse accaduto a Lautaro o a una punta sarei stato tollerante, ma un difensore non deve perderlo così".