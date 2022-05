Aldo Serena: “Molto contento della parole di Sacchi, finalmente prende coscienza che…”

L'ex giocatore di Inter e Milan ha commentato la "nuova" presa di coscienza di Arrigo Sacchi

Aldo Serena ha commentato le parole di Arrigo Sacchi dopo la vittoria del Real Madrid di Ancelotti in Champions League: "Sono molto contento di leggere parole come queste di Sacchi. Finalmente prende coscienza che si può vincere ed essere grandi anche in un modo diverso dai suoi parametri di gioco. Alla vittoria si può arrivare in vari modi, sopratutto se non si è più forti degli avversari. Carlo TOP". Recentemente Sacchi aveva dichiarato che con il calcio all'italiana, antico, in Europa non si vince. E invece...