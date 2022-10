Serena: “Scudetto dei Record? Cavalcata unica. Matteoli quello con più classe”

Intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Viktoria Plzen, Aldo Serena, ex centravanti nerazzurro, ha ripercorso così la sua esperienza in nerazzurro: "Se chiudo gli occhi la partita che mi viene in mente è Inter-Atalanta 7-2, stagioni 89/90. Sono riuscito ad entrare in quasi tutti i goal con assist, la rete segnata, il rigore procurato e il velo per Klinsmann, è stato incredibile. Che calciatore sono stato? Direi particolare, il colpo di testa è stato il mio pezzo forte e poteva condizionare anche il gioco della squadra perché anche in fase di costruzione riuscivo a scaricare per i miei compagni palloni importanti come in quell’Inter-Atalanta.