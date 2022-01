Serena: “Vlahovic mi ricorda Vieri. Non andare in Champions sarebbe smacco enorme per la Juve”

Intervistato da La Stampa, l'ex attaccante Aldo Serena ha commentato così l'arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus

"Vlahovic-Dybala è una grandissima coppia, tecnicamente indiscutibile. Possono dialogare perfettamente. E in più Vlahovic non è affatto un catalizzatore, ma un uomo squadra. Non andare in Champions, dopo un investimento del genere, sarebbe uno smacco enorme. Vlahovic a me ricorda Bobo Vieri".