Serie A, agosto bollente e la sosta mondiale: le date della stagione 2022/2023

Tutti i dettagli sulla prossima Serie A 2022/2023: dalle date di inizio e fine alle pause, tra cui quella per il Mondiale

Alessandro De Felice

Cinque turni in venti giorni, con partenza il 14. Sarà un agosto pazzesco per tutti coloro che amano il calcio. Il Corriere dello Sport rivela le date della Serie A 2022/2023, annata in cui si sarà uno stop di oltre un mese per lasciar spazio ai Mondiali in Qatar, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre.

Il calendario prevede la finale di Supercoppa venerdì 12 agosto. Poi l'inizio del nuovo campionato:

"Il primo turno è in calendario domenica 14 (con anticipi al sabato e posticipi al lunedì per chi sarà protagonista della Supercoppa), il secondo il week end del 21, il terzo quello del 28 e il quarto mercoledì 31. Prima della sosta per le nazionali, ci saranno altri 3 turni (4, 11 e 18 settembre), poi altri 5 a ottobre (tutti nei week end: 2, 9, 16, 23 e 30) e 3 a novembre: il 6, l'infrasettimanale del 9 e il 13".

Il quotidiano spiega nel dettaglio la questione legata alla pausa per il Mondiale:

"I giocatori che parteciperanno al Mondiale andranno liberati alla mezzanotte di domenica 13 novembre. In quella data si giocherà la quindicesima giornata di Serie A, che sarà anche l'ultima nell'anno solare 2022. Dal 14 novembre i calciatori saranno “di proprietà” delle nazionali e i club li rivedranno dopo le vacanze natalizie".

Il nuovo anno inizia con il ritorno del campionato il 4 gennaio:

"Nel 2023 si riprenderà prima dell'Epifania, con la sedicesima giornata del 4 gennaio, poi la diciassettesima l'8, la diciottesima il 15 e la diciannovesima, con tanto di fine del girone d'andata, il 22. In mezzo gli ottavi di Coppa Italia, divisi in due tranche di 3 giorni (10-12 e 17-19) per garantire a Mediaset le prime serate nel contratto. I quarti della coppa nazionale, anche questi in gara secca, sono invece concentrati in tre giorni: 31 gennaio, 1 e 2 febbraio. Le semifinali sono in calendario ad aprile: il 4 e il 5 quelle d'andata e il 25 e il 26 quelle di ritorno, mentre la finale mercoledì 24 maggio. A marzo, dopo l'ottava giornata di ritorno, ci sarà una pausa per le nazionali dal 20 al 28, poi solo Serie A, Coppa Italia e Coppe Europee. Il nostro campionato si concluderà domenica 4 giugno".

Cambiano anche le date delle coppe europee, a partire dalla Champions League:

"La fase a gironi della Champions, che solitamente si chiude a dicembre, la prossima stagione terminerà mercoledì 2 novembre. Sarà possibile perché a ottobre non ci sarà la sosta per le nazionali e perché il group stage delle coppe europee inizierà una settimana prima del solito ovvero il 6-7-8 settembre (l'8 riservato a Europa League e Conference League); la seconda giornata ci sarà già il 13, 14 e 15 settembre, poi la terza (4-5-6 ottobre), la quarta (11-12-13 ottobre), la quinta (25-26-27 ottobre) e la sesta (1-2-3 novembre). Da febbraio le coppe europee riprenderanno più o meno come al solito, ma si concluderanno un paio di settimane più tardi rispetto a questa stagione, quando la finale di Champions è in programma il 28 maggio a Parigi. Nel 2022-23 le finali sono state fissate il 31 maggio (Conference League), il 7 giugno (Europa League a Budapest) e sabato 10 giugno (Champions a Istanbul). La stagione più compressa della storia verrà conclusa dal 12 al 20 giugno come periodo riservato alle nazionali. Solo allora la grande maratona arriverà al traguardo".