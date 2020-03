CdS – Serie A, blocco allenamenti fino a fine marzo? Ora 7 squadre in quarantena

Si ragiona in Serie A sulle possibili date per riprendere e portare a termine il campionato. Di un aspetto va tenuto conto, come sottolinea il Corriere dello Sport: “A una ripresa della A a maggio va collegato lo stop degli allenamenti delle squadre anche per tutta questa settimana. Non c’è stata intesa su una data comune a tutti i club anche perché 7 squadre sono in quarantena e saranno libere solo da martedì in poi. Qualcuno è convinto che il blocco andrà avanti e perdurerà fino al termine di marzo. Vedremo… Intanto però ieri il Napoli, che aveva fissato la ripresa per domani, ha rinviato a lunedì. E i giocatori continuano a sudare nelle loro case. Per farsi trovare pronti. Di certo prima di riprendere avranno bisogno di almeno 3 settimane di lavoro insieme. Il giorno del via però da ieri sembra più lontano”.