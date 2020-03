CdS – Serie A, sospesi anche gli allenamenti? Ai calciatori giorni scalati dal monte ferie

Con l’Europa League ancora in ballo, i calciatori dell’Inter continuano ad allenarsi. Nonostante la richiesta di Damiano Tommasi, come sottolinea il Corriere dello Sport di oggi: “Tommasi ha ribadito la necessità di dare in questo momento ai calciatori delle ferie e di non farli neppure allenare. «E’ rischioso anche quello» il senso del discorso del numero uno dell’Aic. Qualche squadra (Milan, Fiorentina, Cagliari ecc.) lo ha ascoltato. Le formazioni impegnate nelle coppe non possono farlo. I giorni saranno “scalati” dal monte ferie previsto dal contratto dei calciatori”.