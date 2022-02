Serie A, bagarre in vetta: mai tre squadre così vicine da 17 anni

Il campionato continua a regalare emozioni e diverte i tifosi neutrali con la volata delle ultime 11 giornate

Il campionato di quest'anno è per molti il più entusiasmante della storia recente. Un po' meno per i tifosi dell'Inter, che sognavano già di prendere il largo rispetto alle rivali. Una bagarre di vertice così accesa mancava infatti da un po' in Serie A, come sottolinea la Gazzetta dello Sport: "Coppa o Serie A, è sempre derby ai vertici. Martedì Milan e Inter si giocheranno una fetta di semifinale, in campionato lottano per lo scudetto insieme al Napoli. Da quando la A si disputa a 20 squadre, stagione 2004-05, mai ci sono state tre squadre così vicine a 11 turni dalla fine. Nel 2010-11 la lotta più serrata dopo 27 giornate con il Milan a 58 punti, l’Inter a 53 e il Napoli a 52 (lo scudetto andò ai rossoneri)".