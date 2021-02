Serie A, Benevento-Roma 0-0: VAR decisivo nel finale

I giallorossi guadagnano soltanto un punto sul Milan che affronteranno in casa nel prossimo turno

La Roma pareggia in casa del Benevento e non riesce ad approfittare della sconfitta del Milan nel derby. I giallorossi avrebbero potuto portarsi a -4 dai rossoneri ad una settimana dallo scontro diretto, ma non sono riusciti a superare gli uomini di Inzaghi, nonostante la superiorità numerica dal 57' per l'espulsione (somma di ammonizioni) di Glik. Nel finale decisivo l'intervento del VAR per togliere un calcio di rigore ai giallorossi per fallo di Foulon su El Shaarawy. L'episodio era viziato da un fuorigioco di Pellegrini.