Serie A, il Bologna in 9 pareggia allo Stadium: 1-1 con la Juve. Espulsi in 2

Il risultato del match delle 18.30

Partita incredibile all'Allianz Stadium di Torino: il Bologna, rimasto in 9 nel finale di partita, viene raggiunto dalla Juventus solo nei minuti di recupero e sfiora un'impresa clamorosa: al gol di Marko Arnautovic risponde quello di testa di Dusan Vlahovic. Per la squadra di Mihajlovic espulsi in due: Sumaoro per fallo da ultimo uomo e Medel per proteste (probabile una squalifica in vista di Bologna-Inter del 27 aprile). Bianconeri ancora al quarto posto a quota 63, Bologna 13esimo a 38.