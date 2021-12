Serie A, cade a sorpresa il Napoli: per l’Inter occasione ghiottissima col Cagliari

Gli azzurri di Spalletti si ritrovano addirittura al quarto posto in classifica con la vittoria dell'Atalanta sul Verona

Cade il Napoli di Luciano Spalletti in questo weekend di Serie A. Gli azzurri sono stati sconfitti dall'Empoli al Maradona con un gol rocambolesco siglato da Cutrone. Il passo falso degli azzurri si somma al pareggio del Milan con l'Udinese, rendendo così potenzialmente favorevole il turno di campionato per l'Inter. I nerazzurri hanno un motivo in più per cercare la vittoria col Cagliari: in caso di tre punti sarebbero primi in classifica +1 sui rossoneri, a +3 sull'Atalanta e a +4 sul Napoli. E tra una settimana in programma c'è Milan-Napoli.